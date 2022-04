Un Liégeois âgé de 50 ans a été arrêté parce qu’il harcèle et insulte une éducatrice de rue depuis pas moins de deux ans et demi ! La dame qui travaille place Saint-Paul à Liège redoute de sortir de peur de croiser une nouvelle fois la route du quinquagénaire qui n’a de cesse que de l’insulter et de lui tenir des propos à caractère sexuel très déplacés. Selon la dame, c’est parce qu’elle ne lui aurait simplement pas dit bonjour alors qu’elle circulait dans la rue.

Depuis il ne cesse de tenter de l’intimider et suit ses faits et gestes. L’homme a déjà été mis en garde et son dossier est fixé au 19 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Liège. Lors des derniers faits qui se sont déroulés le 15 avril, le suspect a déclaré à la dame qu’il se réjouissait de se retrouver à l’audience… Cette fois, le harcelant a été arrêté. Le parquet de Liège a été avisé de ce nouveau comportement. Ces nouveaux faits seront joints à la procédure et seront examinés en mai prochain.