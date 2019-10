Il était aux environs de 6 h, samedi, lorsqu'un accident s'est produit rue Grétry à Liège. Un automobiliste venait de percuter deux voitures en stationnement. L'homme, un Liégeois, a aussitôt exigé de sa compagne qu'elle prenne sa place au volant avant que la police n'arrive sur place... Sachant qu'il avait consommé de l'alcool, on imagine fort logiquement qu'il entendait de cette manière s'éviter de porter la responsabilité de l'accident... Sa compagne a d'abord refusé mais contrainte de s'exécuter, elle finira par prendre place derrière le volant. Mais il ne faudra pas longtemps aux policiers pour comprendre que c'était bien Monsieur qui conduisait... et qui a donc causé l'accident...

Tous deux blessés, l'homme et sa compagne ont été emmenés à la clinique Saint-Joseph où, peu de temps après, la police a été appelée à intervenir. Monsieur n'avait visiblement pas apprécié la tournure des événements et l'a fait savoir à sa compagne... Alors qu'ils se trouvaient chacun dans un box aux urgences, l'homme s'est rendu dans le box occupé par sa compagne et a commencé à la frapper. Ce qui a été attesté par un infirmier ayant assisté à la scène. Monsieur a cherché à nier alors qu'il avait été aperçu penché sur sa compagne, qui protégeait son visage avec les mains...

La dame a été placée dix jours en incapacité. Quant à son charmant compagnon, il a été déféré dimanche au parquet de Liège. Il devra répondre de ses actes au tribunal, dans le cadre d'une procédure accélérée.