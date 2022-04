Un prévenu encourt une peine d’un total de 14 mois de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis un vol avec effraction dont l’issue a été pour le moins incroyable, mais aussi pour se trouver en séjour illégal sur le territoire belge. Le 21 décembre 2021, un restaurateur liégeois a eu la mauvaise surprise devenue un peu trop habituel et qui finit, de parole d’habitant de la ville, par représenter un véritable fléau en cité ardente de découvrir que son véhicule avait été fracturé non loin de la place du Marché à Liège. En plus d’avoir retrouvé sa vitre brisée et les ennuis que cela entraine, il a découvert qu’on lui avait subtilisé son manteau d’une grande valeur. En effet, le vêtement, particulièrement reconnaissable, dérobé cette nuit là, vaut plus de 1 000 euros !

Le commerçant a pris le temps de déposer une plainte à la police puis s’est rendu dans un commerce qui remplace les vitres des nombreuses voitures ainsi quotidiennement visitées… Le lendemain, comme c’est son quartier de prédilection, le commerçant est retourné à l’endroit où sa voiture avait été visitée la veille. Quelle ne fût pas sa surprise de découvrir qu’un homme déambulait non loin de là, avec le manteau volé la veille sur le dos ! Le sang du restaurateur n’a fait qu’un tour. Il a décidé de prévenir la police et de récupérer son bien. “J’ai de la chance, j’ai récupéré ma veste”, explique le commerçant. “Mais j’ai pris un risque. Ce genre de gars est souvent armé d’un couteau. Il en avait d’ailleurs un je pense. Il ne m’a pas menacé avec, mais il voulait me faire redescendre dans le parking qui se trouvait à côté. Si je descendais avec lui, je suis sûr qu’il m’aurait poignardé.”

Malgré tout, le propriétaire a réussi à récupérer sa veste. Lors de sa comparution détenu devant le tribunal, le suspect a nié être l’auteur du vol. “J’ai acheté la veste pour quarante euros à un toxicomane”, a indiqué le prévenu. “C’est un manteau d’une grande valeur, c’est étonnant”, a réagi le président. Lors de son arrestation, le suspect avait dit aux policiers qu’il était peut-être bien l’auteur du vol. “ Vous pouvez regarder les caméras, ce n’est pas moi. Je l’ai acheté.”

L’avocate de la défense a estimé que le juge n’avait en sa possession que la déclaration de la victime. Elle a plaidé l'acquittement au bénéfice du doute. Le tribunal rendra sa décision au mois de mai.