Le tribunal correctionnel de Liège a décidé de l’internement d'un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années qui s’en prenait physiquement à sa maman, mais s’était aussi rebellé envers la police qui tentait d’intervenir à son domicile. Le suspect est autiste. Sa relation familiale est compliquée et les relations avec sa maman sont particulièrement tendues.

Le jeune homme est suivi médicalement depuis sa plus tendre enfance. Son comportement a rapidement posé des problèmes. Selon Me Arnaud Jaminon, l’avocat du jeune homme, les parents du jeune homme n’ont jamais accepté le fait qu’il était autiste. Alors qu’il était âgé de 18 ans, son père lui aurait acheté une maison et lui aurait donné une grosse somme d’argent en liquide. Le jeune se serait retrouvé livré à son sort tout en étant incapable de se gérer. "Il a commencé à jouer toutes les nuits à la console de jeux et pour rester éveillé, il a commencé à prendre de la drogue", a indiqué Me Jaminon. "On ne parle pas ici de marijuana, mais bien de cocaïne. Il est devenu de plus en plus accro. Mon client en était arrivé à consommer jusqu’à trois grammes de cocaïne par jour. Quand vous le regardez, il n’a même plus de paroi nasale tant il a consommé de la cocaïne. Son cartilage a été totalement détruit. A la suite de cette importante consommation d’alcool il a adopté des comportements déplorables avec sa maman”, a poursuivi l’avocat. Cette dernière a expliqué être victime de coups et ne pas se sentir tranquille. La dame a peur des accès de colère de son fils.

Le 10 février dernier, les proches du jeune homme ont fait appel aux services de police car il adoptait, une fois encore, un comportement agressif et dangereux. Lorsque la police est intervenue sur place, il a menacé de s’ouvrir la gorge avec un couteau. Depuis, il a été incarcéré. Un expert a estimé qu’il était atteint d’un trouble mental qui a abolit son discernement au moment des faits et que ce trouble persiste à l’heure actuelle. Le tribunal a estimé que le jeune homme n’était pas responsable pénalement de ses actes. La juge a décidé d’ordonner l’internement de celui-ci étant donné la dangerosité qu’il représente pour lui-même et ses proches.