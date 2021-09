La nuit de mercredi à jeudi, vers 2h30, un individu a été intercepté après une tentative de vol avec violence dans le quartier Féronstrée, à Liège.

Un individu s'est rendu compte qu'un homme était occupé à fouyilller son véhicule. Il tente alors d'intercepter le voleur qui prend la fuite en direction de la rue Féronstrée. Afin de faciliter sa fuite, l'individu exhibe une seringue en menaçant de le planter. On se rendra compte plus tard qu'il s'agissait d'une seringue non usagée.

Le suspect de 42 ans, toxicomane, est multirécidiviste pour des faits de vols.