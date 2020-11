Ce jeudi matin, le violent a été déféré au parquet de Liège à la suite d'une altercation entre lui et son voisin. La police, prévenue, est intervenue. Visiblement, l'homme, déjà connu des services de police, était sous l'effet de l'alcool. Pour une raison indéterminée, une dispute avait éclaté entre lui et son voisin et il a commencé à l'insulter puis à le menacer. Lorsque les policiers sont intervenus, il a pris ceux-ci à parti, les menaçant de mort. Il aurait même menacé une policière de viol... Privé de liberté, il devait être conduit devant un juge d'instruction.

Les propos tenus par ce Liégeois sont d'une rare violence, raison pour laquelle il a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. En effet, l'homme n'a pas hésité à menacer de mort plusieurs policiers... entre autres.