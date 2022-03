Liège : Il passe de Jéhovah à musulman intégriste ! Liège Sarah Rasujew © D.R.

Le profil du jeune homme a provoqué les plus grandes craintes des autorités Joseph, un Liégeois âgé de 26 ans, pourrait bénéficier d’une suspension simple du prononcé devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il est poursuivi pour avoir épousé et partagé les thèses intégristes islamistes à l’aide d’un profil Facebook. Au départ, Joseph provient d’une famille de témoins de Jéhovah. Mais pour une raison qui lui est toute propre, il a décidé de changer de voie et de se tourner vers la religion musulmane.