Un homme a été privé de liberté à 3h55 dans la nuit de dimanche à lundi pour coups et blessures envers une personne.

La victime, se trouvait seule devant la Boucherie du Carré lorsque l'homme s'est élancé vers elle pour lui porter des coups-de-poing. La victime a reculé mais n'a pu les éviter.

La victime, née en 2004 et en séjour illégal, a une incapacité de trois semaines.

L'auteur, Medhi, né en 1990, était accompagné de trois autres personnes mais lui seul a porté les coups. L'auteur vit en Belgique de manière illégale depuis deux semaines et demi. Interpellé par les policiers, et entendu par le magistrat de garde, il se dit victime de vol d'une montre et d'un GSM vers 1h du matin, et que c'est sa victime qui est l'auteur de ce vol.