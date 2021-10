On le sait, les secours doivent parfois supporter la mauvaise humeur et autres attitudes déplaisantes de la part de personnes qu'ils viennent aider... Cette ambulancière intervenue lundi, à Liège, ne dira pas le contraire...

Ce sont des passants qui avaient sollicité les secours en observant une scène entre un homme et une femme, boulevard de l'Est en Outremeuse. Le couple avait manifestement consommé de l'alcool plus que de raison... C'est en voyant la dame tomber au sol que les passants ont appelé les secours. Peu après, une ambulance est arrivée sur place. Ce qui n'a manifestement pas plu à son compagnon...

Ivre, il a poussé l'ambulancière qui souhaitait porter assistance à la dame, la faisant tomber au sol, et a donné un coup de boule à un passant qui s'était arrêté auprès de la dame au sol. Le violent a été privé de liberté et déféré mardi au parquet de Liège.