La police lance un appel à témoins.

Le jeudi 2 mai dernier entre 20 heures et 20 heures 15, un individu a commis une agression sur un homme âgé de 82 ans qui se trouvait devant son domicile situé Quai des Ardennes à Liège.

La victime a résisté à son agresseur et est tombée au sol. Elle a été emmenée à l’hôpital et quelques jours plus tard, souffrant d'une fracture du fémur, elle est décédée de ses blessures.

Les enquêteurs sont à la recherche de précieux témoins qui pourraient donner des informations sur les circonstances de cette agression ou qui pourraient donner des informations sur l’auteur.

Si vous avez plus d'informations à propos de cette affaire, la police vous demande de prendre contact avec elle via le numéro gratuit 0800/30 300.