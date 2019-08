David, 29 ans, a écopé de 15 mois de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir porté de violents coups à son beau-fils.

Le 12 octobre 2017, la police a été appelée à se rendre aux urgences de la clinique des Bruyères pour des coups portés sur un garçon de 7 ans. L’enfant qui se trouvait sur place avec sa grand-mère et le compagnon de cette dernière a mimé que le compagnon de sa mère l’avait saisi à la gorge et plaqué au mur. La grand-mère a expliqué qu’elle soupçonnait le compagnon de sa fille de maltraitance sur l’enfant issu d’une autre union. Le même jour, la maman de l’enfant a été convoquée à l’école car l’enfant présentait des traces de coups.

David a prétendu que l’enfant était tombé du lit. Le Docteur Sneyers a constaté des hématomes au visage, au tibia et dans le dos. Il avait aussi des traces de coups au crâne, constatées plus tard par le Dr Boxho. L’enfant a déclaré au Dr Sneyers que son beau-père l’avait éveillé pour l’étrangler, qu’il recevait régulièrement des coups depuis environ un an et était puni de manière humiliante. Il a précisé de son beau-père l’avait aussi pincé, qu’il l’avait fait saigner en lui "shootant dedans"." Il a déclaré : "Il m’étrangle. Il me pousse les parties intimes très fort. Il me dit que je suis un fils de p… que je suis un con, un connard".

Le petit garçon dont le père biologique ne s’occupe pas s’est vu traiter de "bâtard" et menacer d’être lapidé et crucifié comme Jésus ! Le suspect a prétendu que l’enfant mentait. L’expert psychologue a conclu à une "haute probabilité pour que le récit de l’enfant soit crédible". L’expert a poursuivi son analyse concernant le beau-père : "J’estime en outre que les faits décrits mettent en évidence une forme de préméditation de la nature perverse".