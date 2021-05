Le jeune homme a été laissé inconscient au milieu du boulevard de la Sauvenière, un des plus fréquentés de la ville

Ce mercredi, le parquet a requis des peines allant jusqu’à quatre ans de prison à l’encontre de prévenus qui comparaissent devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis deux agressions sur le même jeune homme, puis l’avoir abandonné inconscient au milieu de la route où il s’est fait percuter par une voiture !

Les faits se sont produits dans la nuit du 8 septembre 2016, dans le Carré, un des quartiers les plus fréquentés de Liège. Une première bagarre a débuté dans un des nombreux débits de boissons de l’endroit.

Cette bagarre a opposé Mathis, un de ses amis et quatre protagonistes. Ces derniers ont ensuite appelé du renfort et ont cherché dans le quartier pour retrouver les deux jeunes. Lorsqu’ils ont retrouvé les victimes, c’est à six personnes qu’ils ont frappé sur deux autres.

Mathis est tombé inconscient sur le sol en plein milieu du boulevard d’Avroy tandis que ses agresseurs prenaient la fuite. Une première voiture a réussi à l’éviter, mais le second conducteur qui avait bu et n’avait pas le permis de conduire, l’a percuté. Les jours de Mathis étaient en danger.

Cinq ans après les faits, il garde encore de nombreuses séquelles. Retrouvez son témoignage dans la Dernière Heure de ce jeudi.