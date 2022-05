Amin doit répondre devant le tribunal correctionnel de Liège de s'être masturbé dans une salle de cinéma en décembre dernier. En effet, la juge ne pourra pas se positionner concernant la responsabilité pénale du suspect et la nécessité ou non de le faire interner. Ainsi, un psychiatre qui a été chargé de déterminer la responsabilité pénale du suspect l'a vu à deux reprises et lors de chacune de ces analyses, le thérapeute a eu un avis différent concernant l'état de l’intéressé.