Eric, 47 ans, a écopé d’une peine de neuf mois de prison pour s’être montré d’une violence inouïe envers celle qui partage ses moments de galère.

En effet, le couple, sans domicile fixe, survit dans une tente dans un camp situé non loin de Liège. En plus de la précarité, le couple vit dans la violence. Eric n’a pas hésité à déployer une violence telle que des témoins ont prévenu les secours. Malgré la violence des faits, la victime refuse de déposer plainte contre son agresseur et pire, elle n’a pas hésité à accuser un innocent. Heureusement, une caméra de surveillance a filmé toute la scène et a permis de disculper l’innocent.

Le 17 juillet dernier, une personne a appelé les secours après avoir constaté qu’Eric venait de frapper sa compagne. Le 29 juillet suivant un autre témoin de faits de coups commis en pleine rue a appelé les secours. Lorsque la police est arrivée sur place, la dame a expliqué qu’elle venait d’être frappée par le témoin ! Elle a prétendu avoir été frappée par un homme d’origine africaine qui se trouvait également à l’arrêt de bus avec eux. Sur les images de vidéo-surveillance, les policiers ont pu constater qu’Eric a porté des coups de tête à la victime. Il lui pose ensuite un sachet plastique sur la tête pour continuer à la frapper !

Les coups avaient été si violents, que la dame souffrait d’un arrachement du cuir chevelu à l’arrière du crâne… “Je ne me souviens de rien”, a indiqué Eric qui a comparu détenu avec un masque qui lui recouvrait pratiquement tout le visage. “J’ai un trou noir.”

Le prévenu est connu de la justice pour avoir commis de nombreux faits de violence.

Le parquet a relevé le fait que l’intéressé avait une “emprise incroyable” sur la victime. Le tribunal a souligné la gravité du comportement d’Eric. La juge a également retenu le caractère répété des violences et le mépris pour l’intégrité physique d’autrui dont a fait preuve l’homme.