Le tribunal correctionnel de Liège a condamné Patrick, 61 ans et Zakari, 41 ans, à des peines d’un an de prison pour le premier et de six mois de prison pour le second pour avoir commis toute une série de vols de bouteilles d’alcool, mais aussi des menaces. En effet, Patrick a voulu casser une bouteille en verre sur la tête d’un homme. Ce dernier qui a acheté la maison de la maman de Patrick en viager se trouvait à l’hôpital alors que la dame y avait été emmenée.

Le premier fait reproché à Patrick et Zakari a été commis le 13 février 2020, à Fléron. Ce jour-là, les deux hommes se sont rendus au magasin Proxy Delhaize. Les suspects sont arrivés ensemble au magasin. Ils se sont directement dirigés vers les rayons de bouteilles d’alcool. Ils ont dissimulé des bouteilles d’alcool sous leurs vêtements. Interpelé par la caissière, Patrick a déposé une bouteille qu’il avait cachée à la ceinture. Il a insultée l'employée. Il a ensuite sorti un couteau de sa poche et a déplié la lame. Il a ensuite placé le couteau à proximité du terminal de paiement. Zakari en a profité pour quitter les lieux en faisant mine qu’il n’avait rien acheté. Deux jours plus tard, Patrick a été interpellé au sein du même magasin ! Entendu, il a expliqué qu’il était cleptomane et alcoolique. Il a expliqué que soit il buvait les bouteilles, soit il les vendait dans des magasins pakistanais. Il a déclaré voler entre dix et quinze bouteilles par jour.

Il a admis avoir sorti un couteau deux jours plus tard, mais il s’agirait de son habitude lorsqu’il cherche de l’argent… Une heure plus tard, Zakari est également revenu sur les lieux ! Il a avoué qu'il avait volé deux jours plus tôt et a expliqué qu’il était sorti de prison depuis mai 2019. Il a expliqué être sans domicile fixe depuis décembre et être devenu alcoolique. Il a déclaré qu’il était hébergé par Patrick depuis février 2020 et avait commencé à être son coéquipier dans les mauvais coups. Le lendemain, Zakari a été une nouvelle fois arrêté dans le même magasin alors qu’il venait de se présenter à deux reprises en quelques heures pour voler.

Le jour-même, un homme s’est présenté à la police de Fléron après avoir été victime de menaces de la part de Patrick alors qu’il se trouvait à l’hôpital des Bruyères. Il a expliqué avoir rendu visite avec son épouse à la maman de Patrick, une dame à qui il a acheté une maison en viager. Sur place, il a été insulté par le fils de la dame. L’homme était visiblement sous influence.

A leur sortie, Patrick s’est approché de lui de manière agressive alors qu’il tenait une bouteille à la main. Il avait l’intention de lui porter un coup de bouteille, mais c’est Zakari, qui l’accompagnait, qui l’en a empêché. Patrick a déclaré qu’il avait jeté la bouteille sur un abribus de rage. Il a indiqué que le couple aurait voulu abuser de la faiblesse de sa mère. Après avoir fait de l’esclandre dans la chambre, il est sorti et a attendu le couple. Il a également précisé que si l’homme était sorti sans sa femme, il lui aurait explosé la bouteille sur la tête ! Le tribunal a tenu compte des nombreux antécédents des intéressés.