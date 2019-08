Cebrail, 29 ans, a écopé de 11 mois de prison avec sursis probatoire après avoir acheté le nécessaire à la mise sur pied d’une plantation de cannabis qui a été découvert alors qu’il vivait un drame.

En effet, les faits ont été mis au jour à la suite d’un appel à l’aide du jeune homme. Le 12 septembre 2018, Cebrail, qui n’avait visiblement pas trop le moral, avait décidé de se suicider. Il a alors envoyé un message dans lequel il disait adieu à ses proches. Ces derniers, paniqués, ont prévenu les secours.

La famille du jeune homme, mais aussi les secours se sont rendus au domicile de Cebrail. Un des frères a défoncé la porte. Les secours ont découvert le matériel nécessaire pour réaliser une plantation de cannabis. Le jeune homme avait acheté des lampes, un filtre pour extracteur, des arrosoirs, une tente de culture, des pots en plastique, des ventilateurs, mais aussi des sacs de terreau. Ce matériel semblait avoir été utilisé. Cebrail possédait aussi 16, 5 grammes de cannabis.

"J’ai acheté le matériel pour 300 euros", a indiqué le prévenu lors de la première audience. "Je n’avais pas encore mis les choses en place et mon installation était incomplète pour lancer la culture, mais j’avais bien l’intention d’en faire une."

Il a admis que le but était de faire pousser plus de plants que ne nécessitait sa consommation personnelle. "Je voulais faire pousser 18 plants pour en tirer les bénéfices. Je consomme depuis que j’ai 17 ans, mais j’ai arrêté depuis 6 mois parce que la tentation était trop grande d’en revendre et cela amène des problèmes."

La juge lui a alors demandé s’il avait traité son problème de dépression et son envie de suicide, mais il a répondu par la négative.