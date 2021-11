Bernard, 40 ans, encourt une peine de quarante mois de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des attentats à la pudeur, un viol sur un adolescent âgé de 14 ans au moment des faits et l’avoir harcelé. Bernard était un ami de la famille en travaillant régulièrement pour elle. Au départ, Bernard se montrait particulièrement sympathique avec l’adolescent. Il jouait souvent avec lui à la console de jeux. Bernard lui faisait également beaucoup de cadeaux.

Mais quelques temps plus tard, l’adolescent a expliqué à une amie de sa grand-mère qu’il avait été victime d’attouchements et d’un viol. A la fin de l’année 2018, le jeune homme s’est retrouvé dans le logement de l’homme à Sclessin en province de Liège. Selon les dires du jeune, Bernard serait revenu nu dans la chambre à coucher alors qu’il s’y trouvait. Bernard l’aurait obligé à lui faire une fellation. Il l’aurait également sodomisé. L’adolescent aurait signalé à l’homme qu’il lui faisait mal mais ce dernier l’aurait alors saisi par les mains et aurait continué à le violer. La victime a appelé ses parents pour qu’ils viennent le rechercher. Mais elle n’a pas osé parler des faits par peur.

Bernard est ensuite venu loger dans la famille du jeune homme et là, il se serait masturbé devant ce dernier. Après la dénonciation, Bernard n’a plus été autorisé à voir le jeune homme. Il a alors commencé à lui envoyer des messages vocaux de menaces de suicide. Il lui a également envoyé une photo d’un poignet que l’on coupait avec une lame de rasoir. Le 30 décembre 2018, la grand-mère du jeune homme a déposé plainte. Un expert a estimé que le jeune homme était crédible dans ses déclarations. Alors qu’il avait partiellement avoué les faits devant les enquêteurs, Bernard a fait une courbe rentrante devant la juge. L’homme est légèrement handicapé mental mais a été déclaré responsable pénalement de ses actes par un expert. “C’est lui qui m’a embrassé”, a indiqué le prévenu. “ Il ne m’a pas touché le sexe. C’est pas moi, c’était lui”, a-t-il poursuivi, tout penaud. “ Les photos de poignets, c’était pour lui faire prendre conscience qu’il raconte des conneries.” Une déclaration qui a fait bondir la juge. “ Ce n’est pas vous qui les raconter les conneries ? Si je vous entends bien, vous avez été violé par ce gamin de 14 ans ?” Le parquet a estimé les faits établis. La défense a plaidé la clémence. Le jugement sera rendu dans un mois.