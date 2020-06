La police liégeoise a mis la main, cette nuit, sur Yacine, 26 ans, originaire de la région bruxelloise. Ce dernier avait en effet commis plusieurs vols dans des véhicules.

C'est durant la nuit de samedi à dimanche que Yacine a décidé de "visiter" plusieurs véhicules qui étaient stationnés chaussée de Tongres, à Rocourt (Liège). Au total, le voleur a fracturé 7 véhicules, afin d'emporter ce qu'il y trouvait.

Prévenue, la police a rapidement intercepté Yacine qui n'a pas nié. Il a d'ailleurs indiqué aux policiers les endroits où il avait dissimulé les différents objets volés. On parle notamment d'une tente et d'un siège auto... Yacine a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Son dossier fera l'objet d'une citation accélérée.