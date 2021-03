Liège : il vole 14 pantalons chez Hema Liège M.B. L'homme est très connu de la justice © GUILLAUME JC

Ce vendredi en fin d'après-midi, un homme a été intercepté par la police dans le centre de Liège. Vers 17 h 30 en effet, ce dernier a pénétré dans le magasin Hema, situé place Saint-Lambert et a tenté d'en ressortir avec 14 pantalons dissimulés dans un sac. Bien connu pour ce type de faits, le voleur a été aperçu et intercepté par des policiers. En séjour illégal, il est déjà connu de la justice pour des faits de vol, de stupéfiants, de rébellion et de port d'arme. Privé de liberté, il a expliqué qu'il agissait de la sorte pour subvenir à ses besoins. Il a été déféré au parquet de Liège, son dossier fera l'objet d'une citation accélérée.