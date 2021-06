Samedi tôt le matin, les pompiers de Liège ont été amenés à intervenir… pratiquement juste en face de leur caserne.

En cause, un homme qui venait d’amasser quelques bois devant un squat notoire et d’y mettre le feu. Vu la rapidité de l’intervention, les dégâts sont nuls et personne n’a été blessé.

Alertée, la police locale de Liège s’est rendue sur place et a rapidement interpellé le pyromane présumé. Interrogé, l’homme, un Ostendais âgé de 70 ans est rapidement passé aux aveux, expliquant qu’il voulait “exterminer la vermine”.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le septuagénaire agit de la sorte. Il y a trois ans, il avait en effet été interpellé, toujours à Liège pour avoir mis le feu à dans un sas de banque, là où un SDF et son chien avaient trouvé un abri pour la nuit.

Vu ses antécédents judiciaires et le contenu de son audition, l’homme a été privé de liberté et déféré, dimanche matin, au parquet de Liège.

Là, le magistrat de garde a mis le dossier à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt. Le magistrat a également requis une expertise psychiatrique du pyromane.