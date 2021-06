Antonio, 47 ans, Giovanni, 54 ans, Maria, 50 ans, Giuseppe, 47 ans, tous membre d’une même famille, sont poursuivis devant le tribunal correctionnel de Liège car ils sont soupçonnés d’avoir profité d’une dame atteinte de déficience mentale et de lui avoir fait contracter des prêts pour un total d'environ 100 000 euros. Antonio est le seul détenu dans cette affaire après avoir été mis sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction qui a estimé que l’intéressé harcelait la victime de ces faits.

Les prévenus doivent répondre de faux en écriture. Ils sont soupçonnés d’avoir falsifié un extrait de compte faisant croire que la dame touchait une pension de 1 889 euros et un loyer de 400 euros alors qu’elle ne touchait que 1 240 euros et ne bénéficiait pas de loyer. Le but de la manoeuvre était de lui permettre, malgré son modeste revenu, de contracter des prêts. Antonio est soupçonné d’avoir extorqué des fonds à la victime entre le 1er janvier 2014 et le 19 mars 2021. Les quatre prévenus doivent répondre d’abus de confiance, mais aussi avoir abusé de sa vulnérabilité pour lui faire souscrire divers prêts. Ainsi, ils lui auraient fait souscrire des abonnements téléphonique et lui auraient fait signer un prêt de 18 000 euros le 15 décembre 2014. Le 16 mars 2015 et le 5 février 2016, il lui auraient fait contracter des prêts de 5 000 et 5 800 euros. Le 1er août 2016, ils lui auraient fait prendre une carte de crédit dans une enseigne de grand-magasin.

Le 21 novembre 2016, ils auraient réussi à lui faire obtenir un emprunt d’un total de 49 814, 4 euros avec les intérêts et le 27 novembre 2018, ils lui auraient fait signer un prêt voiture pour un total de 37 556, 40 euros. " Je l’ai aidée à faire la demande de crédit", a indiqué Giuseppe. "Il fallait juste aller chercher un extrait de compte à la banque." Les prévenus ont nié avoir eu connaissance du fait que la victime souffrait d’une déficience mentale. "Elle ne savait juste pas utiliser un ordinateur, mais c’est pareil pour moi", a poursuivi Giuseppe. Maria avait la même version. "Son état s’est peut-être aggravé par la suite", a indiqué celle-ci. Quant à Antonio, il prétend que c’est la victime qui venait toujours à la charge. "Moi je veux bien promettre sur mon honneur que je ne la verrais plus", a indiqué celui-ci. "Mais elle vient tous les jours chez ma mère chez qui j’habite. Je veux bien promettre que je ne me rendrais plus chez elle…" L’audience a été remise pour permettre de nouveaux devoirs. L’avocat d’Antonio va déposer une requête de mise en liberté dans l’attente de cette prochaine audience.