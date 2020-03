La résistance s'organise en cette période de confinement.



En ces périodes de confinement sanitaire, tous les sportifs sont cloitrés chez eux et attendent avec impatience la fin de cette crise.



Un groupe d’irréductibles sportifs résistent toutefois et continuent de pratiquer leur passion, parfois même de manière plus assidue encore: il s'agit des joueurs d'échecs.



S’ils ne se retrouvent plus dans les clubs, si les compétitions scolaires, interclubs et autres ont été annulés, ils continuent à s’affronter par ordinateurs interposés.

De nombreuses plateformes existent en effet depuis des années et connaissent un succès décuplé ces dernières semaines.

C'est ainsi que la résistance s’organise à l’initiative des clubs et des fédérations mais aussi de simples joueurs parmi lesquels des Liégeois.

Trois compétitions en ligne



En Belgique francophone, à l’initiative de jeunes joueurs et de responsables de clubs, ce sont trois compétitions qui sont organisées chaque semaine:

- un tournoi de blitz (parties très rapides où chaque joueur dispose de trois minutes) dans des rassemblements provinciaux, chaque vendredi de 20h à 23h.

- chaque mardi et jeudi matin, de 10h à 12h, ce sont des jeunes qui s’affrontent depuis deux semaines dans des parties semi-rapides de dix minutes.

Les clubs organisent également des rencontres régulières pour conserver les liens entre les différents joueurs.

Parallèlement, des cours par skype ou via capsules vidéos se développent de plus en plus.

Et les jeunes sont nombreux à profiter de ces périodes où le travail scolaire est réparti autrement pour affiner leurs ouvertures, leurs finales et leur stratégie de jeu.

Parmi les initiateurs de ces alternatives destinées au monde échiquéen belge francophone, on retrouve Nils Heldenbergh.

Ce jeune joueur champion de Belgique des moins de 14 ans est à l’initiative du tournoi des jeunes chaque mardi et jeudi matin.