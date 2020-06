Une centaine de personnes, essentiellement des soignants, se sont rassemblées dimanche, sur la place Saint-Lambert, pour exprimer leur colère face aux décisions des politiques.

"Nous sommes masqués mais pas muselés! On nous impose le silence en refusant notre droit au rassemblement", a d'emblée crié une porte-parole du mouvement, indiquant que le rassemblement en Cité ardente n'a pas été interdit par le bourgmestre de Liège contrairement aux bourgmestres de Bruxelles et Namur...

Ils étaient nombreux à exhiber des banderoles, pancartes et autres supports arborant divers messages indiquant leur ras-le-bol: "Je n'ai pas le covid mais la rage", "Sauvons l'hôpital, pas le capital", "Qui va payer la crise?", "De l'argent pour les soignants maintenant!" ou encore "De vrais contrats! Stop au travail précaire!". Tandis que plusieurs porte-paroles lançaient des slogans tout aussi parlants! "Nous voulons des patients, pas des clients! Plus d'effectifs! Nous sommes des soignants, pas des marchands! Ils ne pensent qu'aux sous, nous aux soins! Hôpital précaire, patients au cimetière!", en sont quelques exemples.

Comme prévu, durant la lecture de leurs messages et revendications, les manifestants ont tourné le dos au gouvernement "et à sa politique de sous-financement de la santé".

Voici un extrait de ce qui a été lu, ce dimanche, sur la place Saint-Lambert à Liège: "Parce que Maggie de Block a cru qu’elle pouvait nous réquisitionner comme des pions, tournons-lui le dos. Parce que Sophie Wilmès ose dire qu’elle écoute et comprend la souffrance des soignant·e·s après avoir amputé le budget de la santé de 900 millions d’euros, tournons-lui le dos. Parce que l’Etat a laissé mourir nos ainé·e·s dans des conditions inhumaines, tournons-lui le dos. Parce que nous sommes en colère contre la gestion de cette crise et la mise en danger systématique des travailleur·euse·s de première ligne, tournons-leur le dos. Parce qu’on nous a envoyé soigner sans matériel, sans masque, sans effectif suffisant, tournons-leur le dos. Parce que le gouvernement a minimisé les risques pour pouvoir rationner le matériel de protection, tournons-lui le dos. Parce qu’ils ont maintenu l’activité économique tant qu’ils le pouvaient, au péril de nos vies, tournons-leur le dos. Parce qu’on ne fait pas de bénéfices ni d’économies sur la maladie, tournons le dos à la marchandisation ! Parce que la sécurité sociale n’est pas une variable d’ajustement, tournons le dos aux politiques d’austérité ! Parce que nos dirigeants nous traitent avec mépris, rassemblons-nous pour leur tourner le dos. Ce monde politique et ses ambitions financières ne nous représentent pas ! Luttons pour un renforcement de nos métiers et de nos salaires, pour une révision des normes d'encadrement, pour une démocratie dans nos institutions de soins, pour plus d’effectifs, pour des contrats stables, pour une santé basée sur l’humain plutôt que sur les chiffres, pour une sécurité sociale forte...".