Un des suspects a provoqué quatre jours d’incapacité de travail à un policier

Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux hommes ont été arrêtés après un vol de pneus et une rébellion.

Il était aux environs de minuit lorsque deux suspects ont été interceptés alors qu’ils volaient des pneus de voiture en région liégeoise.

Les suspects, Raphaël, le conducteur et Nathan ont été arrêtés. Ce dernier a commis un outrage et s’est rebellé. Il a porté un coup de pied à un policier. Le policier subit une incapacité de travail de quatre jours. Le suspect dit ne se souvenir de rien car il était sous l’effet de l’alcool. Il se souviendrait néanmoins ne pas s’être montré violent, mais avoir été victime de violences policières.

Quant au conducteur, il a déclaré que deux de ses pneus étaient crevés et que c’est pour cette raison qu’il avait volé des pneus. Il se serait retrouvé sur la route à cette heure avancée de la soirée pour aller acheter des vêtements à Soumagne. Les policiers ont vérifié cette version et un des pneus était dégonflé et l’autre était remplacé par la roue de secours.

Les deux suspects sont bien connus pour des faits de vols. Nathan fait d’ailleurs déjà l’objet d’une instruction judiciaire pour d’autres faits.

Les deux hommes ont été déférés au parquet. Le magistrat de garde devra décider si il demande un mandat d'arrêt à leur encontre.