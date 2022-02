Les parents maltraitant et abuseurs encourent six et dix ans de prison avec une mise à disposition de dix ans

Le tribunal correctionnel de Liège a poursuivi l’examen d’un dossier à charge d’un couple qui a maltraité et violé leurs enfants. Ils encourent des peines de six ans de prison pour la mère, dix ans de prison ferme et dix ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines pour le père.