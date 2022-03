Après avoir entretenu une relation sexuelle avec la victime, ils l’ont braqué avec une arme à feu

Cédric, 35 ans, d’Aywaille et Kevin, 21 ans, de Seraing, ont écopé de peine de 175 heures de travail et de dix mois de prison avec sursis probatoire pour avoir braqué un homme avec lequel ils avaient préalablement entretenu des relations sexuelles. Cédric et Kevin étaient en couple. En août 2019, Cédric et Kevin ont entamé des discussions avec un homme sur un site de rencontres dédié aux hommes cherchant des relations avec des personnes du même sexe.