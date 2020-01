Les élèves de rhétos sont invités mardi prochain.



1 600 rhétoricien·ne·s participeront à la 11e édition de la Journée Enseignement Secondaire qui aura lieu ce mardi 28 janvier à l’Université de Liège.

Il s'agit d'un concept voulu interactif via des ateliers immersifs orientés vers les aspects concrets des formations et des métiers.



Issus de 35 écoles, ils viendront s’informer et découvrir les études universitaires à travers des ateliers participatifs permettant de s’immerger concrètement dans les études universitaires.



Ce format original de découverte des formations et métiers est organisé depuis 2010 par l’Université de Liège.

La participation des rhétoricien·ne·s a doublé depuis la première édition.



78 ateliers participatifs seront ainsi accessibles, donnant un aperçu de l’éventail des formations organisées dans les 11 facultés universitaires.



PHILOSOPHIE & LETTRES: se projeter dans des situations précises, s’imaginer conservateur·rice dans un musée, archéologue en fouille ou encore musicologue dans une maison d’opéra.SCIENCES POLITIQUES: aperçu des rapports de force et des tensions qui agissent sur la scène internationale ou dans les coulisses.CRIMINOLOGIE: qu’y a-t-il au-delà des mots, que savons-nous réellement sur un plan scientifique, criminologique ? A-t-on raison d’avoir peur ? Et si oui, de qui, de quoi ?PHARMACIE: atelier au sein de la pharmacie didactique pour se familiariser avec tout ce qu’il se passe réellement au sein d’une officine et appréhender la multiplicité des tâches et responsabilités.MÉDECINE: via un jeu intelligent, être plongé dans la prise en charge d’un patient en arrêt cardio-respiratoire.CHIMIE: explications des méthodes d’analyse à partir de lasers et démonstrations pratiques en laboratoires et analyse d’échantillons.ENVIRONNEMENT: comprendre et communiquer sa propre représentation de la durabilité et en acquérir quelques notions de base.GÉOGRAPHIEÀ travers différentes expériences, comprendre certains mécanismes du réchauffement climatique et particulièrement ceux qui participent à la fonte des glaces des pôles nord et sud.GEMBLOUX AGRO-BIO TECH. À découvrir à travers une série de jeux et échanges.INGÉNIEUR CIVIL MECANICIEN :et appréhender des méthodes de télé-opération de robot par mouvement humain qui font l’objet d’activités de recherche à l’ULiège.INGÉNIEUR CIVIL BIOMEDICAL: découverte de la médecine régénérative à travers différentes démonstrations et manipulations.VÉTÉRINAIRE :: participation à une consultation de médecine sportive chez le cheval et pratique d’une auscultation cardiaque et digestive.ARCHI: conception et défense d’un projet de construction à base de matériaux de réemploi pour découvrir les enjeux de l’architecture de demain.