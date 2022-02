Ce jeudi après-midi, les pompiers de la zone de Liège ont été appelés à intervenir sur un important incendie qui s’est déclaré dans des anciennes maisons situées à la jonction entre la rue Porte-Grumsel et la rue Louis Jamme à Liège. Il était 12 h 26 lorsque les hommes du feu ont été appelés à la suite d’un feu qui s’est déclenché dans des immeubles squattés.

Malgré l’intervention rapide des pompiers, les flammes se sont très rapidement propagées à plusieurs immeubles.

Une trentaine d’hommes se trouve toujours actuellement sur les lieux pour tenter de limiter la propagation des flammes. Trois auto-pompes, deux auto-échelles, deux véhicules de commandement, une citerne d’eau et des citernes d’appui technique sont à l’endroit qui se trouve non loin de la caserne des pompiers. Les secours ne se sont pas prononcés sur les causes de l’incendie.