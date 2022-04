Ce jeudi 14h20 dans le quartier du Longdoz à Liège, dans le cadre d'un plan d'action de la Ville de Liège, les forces de l'ordre ont aperçu une voiture garée en sens inverse dans une allée carrossable. Ceux-ci ont fouillé le véhicule mais n'ont rien trouvé.

Mais en fouillant le conducteur du véhicule, les policiers ont retrouvé sur lui 8 grammes de cocaïne et 26 grammes d'héroïne, et un peu d'argent, indique le parquet de Liège ce vendredi. L'homme ne s'est pas laissé faire et a été interpellé par la police pour rébellion.



Après vérification, les policiers se sont aperçus que le suspect roulait à bord d'une voiture louée.

Le suspect, Jonathan 25 ans, a nié vendre de la drogue et expliqué de temps en temps en amener pour partager avec des amis.

Le jeune homme a déjà été condamné en 2020 pour trafic de stupéfiants, et était sous conditions probatoires.

Le dossier a été mis à l'instruction.