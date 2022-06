Yannick, né en 1985, a été interpellé ce jeudi 9 juin à 14h33 pour vente de stupéfiants, au niveau de l'esplanade Saint-Léonard.

Dans le cadre de son plan d'action de lutte anti-drogue, une patrouille de police a constaté une transaction vers 14h30.



Lors du contrôle du suspect, les policiers ont retrouvé sur lui 155 euros, deux téléphones, et des pacsons de stupéfiants, et dans une haie quatre pacsons de marijuana et de la cocaïne similaires à ceux retrouvés sur le suspect.



Une personne a également identifié l'homme comme son vendeur.

Au vu de la déclaration du suspect et la notoriété publique du lieu, le suspect ne serait clairement pas le seul vendeur sur l'esplanade Saint-Léonard.