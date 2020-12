La dette est importante à Liège… et ne cesse de croître. Rien que pour la prise en charge des cotisations de responsabilisation pensions, en 2021, une recette d’emprunt de 48,9 millions d’euros est prévue au budget liégeois, présenté par l’échevine des Finances Christine Defraigne ce lundi soir. Un montant qui sera plus important encore dans les prochaines années… Pour l’opposition clairement, sans solution structurelle, on va dans le mur.

Ce lundi soir pourtant, tant le bourgmestre de Liège Willy Demeyer que l’échevine libérale ont tenu à rassurer. Et à plaider pour une politique de "relance". "En effet, en 2021, nous avons décidé d’investir 13 millions de plus qu’en 2020 [NDLR : 79 millions au total]", a d’emblée affirmé l’échevine, "car nous sommes convaincus que c’est la clé de la relance". Tous les secteurs sont concernés, de la mobilité à l’enseignement en passant par la sécurité, le sport et la santé. "Et surtout, nous ne souhaitons pas céder à la tentation fiscale car nous sommes également convaincus qu’on ne règle pas la crise en créant une autre crise".

Liège… et Charleroi

Une politique d’investissement donc… dangereuse alors que la dette s’alourdit ? De ce côté, l’échevine a fait comprendre que l’aide régionale se précisait. "Avec Chaleroi, Liège a décidé de faire entendre sa voix car sans ces deux grandes villes, la Région wallonne ne saurait pas s’épanouir, n’existerait même pas". Quid cependant de la dette des pensions ? "Plus que jamais un momentum se dessine pour 2021".

De son côté, Willy Demeyer a également rassuré sur ces recettes exceptionnelles inscrites au budget (7,3 millions), "en provenance d’autres partenaires publics". "En effet, nous avons des perspectives fortes que nous ne pouvons pas encore préciser, qui ne sont pas encore inscrites"… Mais qui s’annoncent. Pas de panique dès lors. Et, espérons, pas de méthode Coué.