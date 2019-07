Samedi en fin de matinée, un homme a été interpellé par le service de garde officiant au magasin Ici Paris XL à Liège. L'homme avait fait main basse sur des cosmétique et des parfum pour un préjudice estimé à 80 euros.

Comme ce n'était pas la première fois qu'il se livrait à de tels agissements dans le magasin, la police a été appelée. Une décision qui n'avait pas l'air d'inquiéter le voleur... En effet à l'arrivée des forces de l'ordre, le Liégeois leur a lancé : "De toute manière, je serais libéré à 14 heures et je recommencerai à 16 heures et vous aurez plein de paperasses à remplir à cause de moi !"

Erreur, puisque cette fois le magistrat de garde a ordonné sa privation de liberté et son défèrement au parquet. Là, le dossier a été mis à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt.

Il faut dire que l'homme n'arrête pas de voler. Ainsi, il a été pris pour 13 vols à l'étalage depuis le début de l'année. Il a d'ailleurs été condamné plusieurs fois ces derniers mois pour d'autres faits de vols...