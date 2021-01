Comme annoncé toujours, un autre changement est opéré au sein du groupe CDH qui mise définitivement sur la jeunesse en cette année 2021... Benjamin Bodson (30 ans ce mardi) remplace officiellement Carine Clotuche comme nouveau chef de groupe.

Après la démission en décembre dernier du conseiller CDH, ex échevin et ancien député Benoît Drèze, l'heure était donc à son remplacement, ce lundi soir. En séance du premier conseil communal de l'année en effet, c'est comme annoncé Julien Étienne qui a prêté serment. Le jeune homme de 26 ans devient ainsi conseiller communal à Liège et rejoint l'équipe du CDH, aux côtés de Carine Clotuche et de Benjamin Bodson.