Le tribunal correctionnel de Liège vient de condamner des dealers de cocaïne à des peines allant jusqu’à 6 ans de prison ferme et des confiscations pour un total de près de trois millions d’euros.

“Suite à une enquête de la Section Stupéfiants de la Brigade judiciaire de la Zone de Police de Liège, un fructueux trafic de drogue aux ramifications internationales a pu être déjoué”, indique la zone de police de Liège.

Ce deal d’ampleur était concentré au départ du quartier de Sainte-Marguerite à Liège. Les vendeurs étaient contactés par les clients grâce à un Call-center.

“Au cours de leur enquête minutieuse, les policiers liégeois ont pu évaluer le volume de vente quotidien, jusqu’à 100 grammes de cocaïne, les lieux de vente et le mode de fonctionnement de ce trafic, qui possédait des ramifications en Espagne et au Maroc.”

Les fonds étaient ensuite transférés vers les pays d’origine des dealers grâce à des sociétés de transferts de fonds et de membres du trafic quand ils rentraient au pays.

Des premières interpellations ont eu lieu au mois de novembre 2020. Les policiers ont saisi un kilo et demi de cocaïne, 22.700 Euros, huit ordinateurs, huit vélos, quatre télévisions, une arme à feu pistolet et soixante-sept téléphones portables.

“Le travail d’enquête de nos policiers s’est poursuivi dans ce dossier afin de déterminer le rôle précis de certains suspects, ce qui a débouché sur des arrestations dans le courant du printemps 2021. Le 29 juin dernier, un jugement du Tribunal de Première Instance a été prononcé dans le cadre de ce dossier. Des peines ont été prononcées contre douze personnes.”

Le tribunal a prononcé une condamnation à six ans de prison ferme et une confiscation de 794.591.57 euros. Un autre prévenu a écopé de cinq ans de prison ferme et la confiscation de 951.367.47 euros. Un troisième condamné a écopé de trois ans de prison ferme et la confiscation de 359.329, 32 euros. Les autres suspects ont écopé de peines allant de 7 et 30 mois et la confiscation de sommes illégalement gagnées. Au total, les montants confisqués s’élèvent à près de 3 millions d’euros.