Dans le réseau Alex, un “call center” de la drogue était organisé au départ des Pays-Bas

La cour d’appel de Liège a prononcé deux peines de six et une peine de sept ans de prison ferme à l’encontre de Mohamed Imlah, Jamal Bazani et Kamal Nassini poursuivis pour avoir participé à un vaste trafic d’héroïne organisé sous forme de Call-center au départ des Pays-Bas.