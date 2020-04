Il faudra attendre le 30 avril pour espérer pouvoir prendre un nouveau rendez-vous pour adopter un animal

Ce mercredi, c'est une excellente nouvelle que nous venons d'apprendre puisque l'agenda pour les adoptions à la SRPA de Liège est complet jusqu'à la fin du mois d'avril !

"En cette période de confinement, nous fonctionnons uniquement sur rendez-vous", indique la SRPA. "Il semblerait que cette méthode fonctionne très bien car notre agenda affiche complet jusqu'au 30 avril inclus ! Par conséquent, nous n'acceptons plus de nouvelles demandes de rendez-vous d'adoption."

Les membres de l'association sont particulièrement heureux de l'engouement du public pour tenter d'aider les animaux abandonnés en cette période chahutée.

"Nous tenons cependant à remercier pour l'énorme intérêt porté à nos petits protégés."

Il est toujours possible de contacter la SRPA pour d'autres missions. "Nous restons bien sûr toujours disponibles pour les animaux trouvés et perdus ainsi que pour les prises en charge urgente. Prenez soin de vous et de vos proches avec ou sans poil en cette période difficile pour tout le monde", conclut les membres de la SRPA.