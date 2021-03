Liège : l'ancienne maison de la laïcité (Mad café temporaire) est à vendre ! Liège M.B. Le bâtiment était vide. Mise à prix en vente publique : 690.000 euros © VL

L’annonce a été publiée il y a quelques jours : la Ville de Liège a décidé de vendre un bâtiment de son patrimoine, un ancien hôtel de maître situé rue Fabry, non loin de la place Sainte-Véronique. Précisément, il s’agit de l’ancienne maison de la laïcité, située au numéro 19. Plusieurs fonctions s’y sont succédé mais, depuis quelques mois, le bâtiment était vide. Cet ancien hôtel de maître datant de la fin du 19e siècle, sur un terrain de 887 m², a tour à tour été occupé par un établissement scolaire, avant la maison de la laïcité de Liège donc dès 1987 et, plus récemment, le Mad Café, temporairement relocalisé durant les travaux du Mad au parc d’Avroy. Disposant d’un très grand jardin et présentant plus de 810 m² habitables répartis sur 4 niveaux, ce bâtiment est mis en vente publique au prix de 690 000 euros. Un appel d’offres avant vente publique est aussi prévu (prendre contact avec le service des affaires immobilières : 04/221.(90.83) ou (91.13) ou affaires.immobilieres@liege.be). Cette maison de prestige qui dispose d’un porche d’entrée remarquable est globalement saine avec une façade avant totalement rénovée en 2011, des châssis en aluminium double vitrage sur les deux façades placés en 2011, un chauffage central au gaz, chaudière à condensation de 2009...