Ce mardi 9 juin à 10 h.

L’Archéoforum de Liège ouvre à nouveau ses portes au public, ce mardi 9 juin à 10 h, après une longue période de fermeture.

Cette réouverture se fera bien entendu sous plusieurs conditions dictées par le Conseil national de Sécurité : port du masque obligatoire, respect des distances physiques (1,50 m), pas plus de 5 personnes en même temps dans la boutique et pas plus de 25 personnes dans le site archéologique…

Visite uniquement sur réservation préalable (par mail infoarcheo@awap.be ou par téléphone au +32 (0) 4 250 93 70). Les visites guidées et animations pédagogiques pour les groupes sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.