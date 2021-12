Le parquet général le soupçonnait d’avoir commis un délit de fuite alors qu’il était sous l’influence de la boisson.

Frédéric, 65 ans, avocat et juge suppléant Liégeois a écopé d’une amende de 3 200 euros et d’une déchéance du permis de conduire d’un mois avec sursis pour la moitié devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis un accident ayant entrainé des coups et blessures involontaires.