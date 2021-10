Un éducateur d’un internat de Liège âgé de 32 ans, encourt dix mois de prison avec sursis probatoire et une interdiction de travailler notamment avec des jeunes devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il doit répondre d’incitation à la débauche sur trois jeunes filles mineures d’âge qui logeaient à l’internat qui l’employait. Les faits ont été dénoncés en juin 2019. L’éducateur était présenté comme le plus “cool”, “permissif” et “sympa” des éducateurs. Mais cette image a été fortement écornée par les déclarations de plusieurs jeunes filles qui ont expliqué qu’il leur avait fait des propositions indécentes.

L’homme a nié tous les faits à sa charge devant le tribunal. Les jeunes filles ont expliqué que l’homme qui n’était pas censé se retrouver à leur étage leur avait fait plusieurs fois des compliments. Il aurait envoyé des messages Snapchat mais aussi sur les GSM des jeunes filles dans lesquels il leur faisait des propositions indécentes. Il se serait montré empressé et aurait insisté pour voir certaines en dehors de l’internat. Il leur aurait ainsi proposé d’aller au restaurant, de les conduire à l’école, d’aller au cinéma, mais aussi d’aller à l’hôtel ! Certaines ont expliqué avoir été menacées ou enjointes de garder le silence. Deux d’entre-elles ont déclaré qu’il avait proposé de leur faire un baiser soit comme “au cinéma”, soit comme au “théâtre.”

Le prévenu a démenti toute intention malsaine. “C’était sarcastique, je voulais dire un bisou fake”, a déclaré le prévenu. Il aurait envoyé un message proposant d’en masser une, d’aller dans les toilettes ou encore de venir dans la chambre d’une autre. Trois jeunes filles mineures d’âge sont concernées par ces faits, mais d’autres plus âgées ont également confirmé les comportements déplacés de l’intéressé. “ Je n’allais pas proposer de dormir à l’internat alors que les femmes d’ouvrage venaient à 5 heures”, a-t-il expliqué. Un élément qu’une jeune fille a justement relevé. En effet, le suspect lui aurait demandé de préciser à quel moment arrivaient les femmes d’ouvrage.

Concernant les messages Snapchat, après avoir précisé que les messages s’effaçaient, le suspect a déclaré que son profil avait été piraté. “Ma femme a déjà constaté que j’étais censé être en train d’envoyer des messages Snapchat alors que ce n’était pas le cas. Le nom n’était pas exactement le même que le mien et on peut se faire passer pour moi. ” Me Reynders, à la défense du prévenu a estimé que les jeunes filles avaient été influencées par le fait que d’autres jeunes filles s’étaient plaintes. “Je n’avais pas d’intérêt à faire cela. J’ai des difficultés à dormir depuis tout cela. Cela fait deux ans et demi que je vis avec cela”, a poursuivi le prévenu avec les larmes aux yeux. Me Reynders, avocat du prévenu, a estimé que certains messages n’avaient pas de caractère sexuel et que son client avait très bien pu avoir été piraté pour les messages explicites. L’avocat s’est également demandé si la drague lourde pouvait constituer de l’incitation à la débauche. Me Reynders a plaidé l’acquittement, mais aussi la suspension du prononcé. La décision sera rendue en novembre prochain.