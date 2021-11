Joseph, un trentenaire qui était entraîneur de football d’une équipe liégeoise de filles encourt un an de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir entamé une relation sexuelle avec une de ses joueuses alors âgée de 15 ans. Selon le parquet, les faits se seraient déroulés entre le 8 janvier et le 13 mars 2016 entre cet homme alors âgé de 32 ans et cette jeune fille née en mai 2000. Selon l’enquête, des bruits auraient commencé à courir à la suite du fait que l’entraîneur se serait confié à des amis sur sa relation avec la jeune mineure d’âge.

La cousine de l’adolescente a appris ces rumeurs et a questionné l’adolescente. Cette dernière a fini par avouer qu’elle entretenait une relation avec l’homme. Selon la jeune fille, la relation aurait débuté après une soirée organisée par l’équipe de football. Lors de cette fête, l’ado s’est blessé à la tête. L’entraîneur a pris de ses nouvelles. Il aurait commencé à aller la rechercher à l’école, d’abord avec d’autres puis seule. Il lui aurait fait des compliments. De fil en aiguille, ils ont commencé à flirter. La jeune fille pensait que la relation s’arrêterait à des baisers, mais très vite, l’homme serait allé beaucoup plus loin. Il aurait entretenu des relations sexuelles avec la mineure dans sa voiture, mais aussi à son domicile. La sœur de la jeune fille a entendu des rumeurs à propos de cette relation. Elle a questionné sa sœur et cette dernière a fini par avouer la relation. La sœur a fait des captures d’écran des conversations Snapchat de sa sœur et du trentenaire. Des conversations qui ne laissent pas planer de doute sur la relation qu’ils entretenaient. Les parents de l’adolescente ont déposé plainte en juin 2016 à l’encontre de l’entraîneur.

Entendu, ce dernier a déclaré que son téléphone lui avait sans doute été subtilisé et qu’une autre personne aurait envoyé les messages à sa place. Une déclaration démentie par le président du club de football qui a déclaré que le GSM du suspect n’avait pas été laissé sans surveillance. Le président a également déclaré qu’il croyait la jeune fille. Cette dernière a expliqué qu’elle s’était sentie flattée par l’intérêt que lui avait porté son entraîneur de football. Elle a dit qu’il lui avait fait des compliments et qu’elle n’avait pas réussi à lui dire non. Elle était tellement émue par ce qui lui est arrivé, qu’elle a voulu se suicider. Elle a évoqué cette possibilité à plusieurs reprises et elle a accepté d’être protégée d’elle-même. Me Patricia Renard, l'avocate des parties civiles a expliqué que la jeune fille avait dû être hospitalisée. Elle a gardé des séquelles pendant plusieurs années à la suite des faits. Elle en aurait encore aujourd’hui. Entendu, le suspect a non seulement nié les faits, mais il a également tenté de faire porter les soupçons sur un autre entraîneur de football ! Ce dernier a harcelé la famille de la jeune fille au point qu’une plainte a dû être déposée. L’avocate du prévenu a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute. Elle a également estimé que si il y avait eu une relation, elle était consentie et il y a un doute sur la date des faits et le fait que la jeune fille aurait alors atteint sa majorité sexuelle au moment du passage à l’acte. Il n’y avait donc pas fait délictueux.