Ce jeudi après-midi, le SPW Mobilité et Infrastructures va procéder à la fermeture de l’accès à Belle-Île via le quai des Ardennes. Cette opération, temporaire, est nécessaire afin d’optimiser le fonctionnement du carrefour et en particulier les feux de circulation.

Il sera, bien entendu, toujours possible de se rendre à Belle-Île via le quai de Condroz ou via l’échangeur des Grosses-battes. Si l’entrée à Belle-Ile via le quai des Ardennes sera temporairement close, la sortie du site restera quant à elle, accessible par cet endroit.

La réouverture de l’accès via le Quai des Ardennes est programmée pour le 12 novembre prochain.