Fermé durant des mois pour cause de pandémie, l’Espace Tram de Liège rouvrir ses portes mercredi prochain et reprendra ses horaires habituels de permanence : du mercredi au vendredi de 12 à 17 heures et le samedi de 11 à 17 heures au 96 de la rue Cathédrale.

Le personnel restera disponible pour accueillir les visiteurs et répondre à toute demande d’information relative au projet ou aux travaux du tram mais l’accès sera limité à 3 personnes à la fois.

Venez découvrir en exclusivité les plans décrivant les futurs aménagements du tracé du tram et repartez, si vous le souhaitez, avec un dossier complet présentant les différentes facettes du projet du tram.

La consultation de plans et de vidéos sera conditionnée à l’affluence de visiteurs. Les visites de groupes restent quant à elles suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Les mesures de distanciation physique pourront être respectées au moyen d’une signalétique adaptée et du gel hydroalcoolique sera à la disposition de tous les visiteurs.

Les autres moyens d’informations sont évidemment toujours opérationnels. Ainsi, pour toute question, vous pouvez aller sur le site Internet “letram.be”. Le n° gratuit (0800 88 022) est également en fonction du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).