Le tribunal correctionnel de Liège a acté le dépôt par le parquet des vidéos originales enregistrées par Alan D, 43 ans, un ancien enquêteur à la police judiciaire spécialisé dans les faits de moeurs devenu expert psychologue et qui est soupçonné d’avoir commis une vingtaine de viols sous GHB.

Pour rappel, lors d’une précédente audience, le parquet a requis trois peines pour un total de dix ans et un mois de prison ferme à l’encontre de l’homme qui se présentait comme le “Roi du cocktail.” Il est soupçonné d’avoir drogué des conquêtes pour en abuser sexuellement tout en les filmant à leur insu.Il doit également répondre d’avoir détenu des images pédo pornographiques et du cannabis. Les jeunes femmes ont expliqué qu’après avoir bu une boisson servie par l’intéressé, elles ont été victimes d’une perte de connaissance. Elles se sont réveillées vaseuses, avec un sentiment de mal-être et des douleurs.

Les faits auraient duré pendant des années. C’est la plainte d’une ancienne compagne qui a fait éclater l’affaire. Au domicile du suspect, les enquêteurs ont retrouvé des dizaines de cassettes enregistrées aux prénoms des dames avec des sous-titres évocateurs comme “drug” ou encore “fuck”. “Je l’ai rencontré dans le cadre d’une audition lors de laquelle il était inspecteur aux moeurs”, nous avait expliqué une des parties civiles. “Il a prétexté que j'avais oublié une déposition pour me recontacter. J'ai trouvé qu'il s'agissait d'une belle personnalité de prime abord. C’était la personne que tout le monde rêve d’avoir dans son cercle d’amis tant il avait de la bienveillance. Il semblait avoir l’impunité en horreur. Il avait beaucoup de professionnalisme et un côté sécurisant.”

La jeune femme a été complètement abasourdie lorsqu’elle a découvert les faits reprochés au suspect. “Je pensais que cette histoire était vraisemblablement un malentendu. Je suis tombée des nues. J’étais abasourdie et estomaquée.” Ensuite les souvenirs sont remontés à la surface. “Je me souviens très bien que j’ai eu des hallucinations lors de certaines soirées avec lui. Nous avions notamment passé une soirée au restaurant et après un massage et un cocktail, c’est le trou noir. Je voyais des champignons. J’avais l’impression d’avoir des personnes qui gravitaient autour de moi. Je voyais des choses qui n’étaient pas réelles. J’ai dû me rendre à l’évidence que c'était un manipulateur.” Le tribunal rendra sa décision le 10 décembre.