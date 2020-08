Après avoir été prolongée une première fois en raison du confinement et ce, jusque fin août, l'exposition Toutankhamon, qui nous plonge au cœur de l’Egypte antique, est à nouveau prolongée jusqu’au 3 janvier 2021! Plutôt une bonne nouvelle pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de la découvrir en raison de la pandémie de coronavirus... Mais aussi pour les touristes étrangers qui, à nouveau en raison du contexte sanitaire, ne sont pas aussi nombreux à Liège cet été...

"Une fréquentation estivale au beau fixe et la perspective de retrouver le public scolaire dès la rentrée ont convaincu les grandes institutions culturelles partenaires de l’exposition de prolonger le prêt de leurs œuvres d’exception", souligne-t-on du côté de l'organisation.

"Toutankhamon – A la découverte du pharaon oublié" restera donc encore quelques mois à la gare de Liège-Guillemins. Pour rappel, cette exposition comprend près de 300 originaux d’exception provenant de musées prestigieux et de grandes collections privées, 242 objets issus des ateliers du musée du Caire et authentifiés par le ministère des antiquités égyptiennes ainsi que des reconstitutions faites au plus proche de la réalité historique grâce à l’utilisation des techniques, des produits et des outils de l'époque. A noter qu'elle a été élaborée avec la collaboration d’égyptologues renommés de l’Université de Liège, spécialisés sur le sujet.

En outre, les visiteurs ont l'occasion de se mettre dans la peau d'un aventurier en prenant part à un escape game. Lancés sur les traces d’Howard Carter, les joueurs devront se montrer astucieux pour protéger le monde de la malédiction du pharaon.

"L'exposition respecte scrupuleusement les règles de sécurité imposées par les autorités dans le cadre du Covid-19. L'utilisation de valises de désinfection Look2Sanitise – une première en Belgique – pour traiter les audioguides avec efficacité en est le parfait exemple", relève-t-on.

Accessible 7j/7, de 10 h à 18 h 30. Tickets à réserver en ligne via www.europaexpo.be. Plus d'infos au 04/224.49.38.