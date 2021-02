Au sortir des examens de janvier, la situation des étudiants du supérieur, entre rupture sociale et décrochage scolaire, est plus que jamais au centre des préoccupations.

Face à cette détresse, la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny (MR) plaide pour un retour partiel de en présentiel.

En cette période de reprise des cours, la Haute Ecole liégeoise Helmo dit soutenir cette position.

C'est que les difficultés rencontrées par les étudiants depuis le début de la crise sanitaire et du confinement sont largement connues et déplorées.

Se disant consciente et touchée par ces problématiques, l'Helmo entend soutenir ses étudiants concrètement et aborder cette situation de façon constructive et positive.

La pratique et les laboratoires en présentiel



Elle a donc décidé de maintenir une partie des activités d’enseignement axées sur la pratique et les laboratoires en présentiel.

Une formule qui permet selon elle aux étudiants et enseignants de conserver du contact et du lien social tout en limitant le nombre de personnes présentes simultanément.

La pratique professionnelle au quotidien est l’essence même des formations en Haute Ecole.

En effet, les cursus proposés ne peuvent se faire uniquement en distanciel.

"La formule hybride rencontre ses limites"



" Cette formule hybride mise en place rencontre ses limites et les risques de cet isolement pourraient être dévastateurs sur le long terme".

L'Helmo souhaite donc augmenter progressivement la part de cours en présentiel pour en revenir à un contexte plus adapté.

Il s'agit également d'accompagner les étudiants, en décrochage ou non, et particulièrement ceux de Bloc 1 et 2.

L'Helmo met ainsi en place écoute, soutien et autres actions, notamment via son Service aux Etudiants.

Avec pour exemples les "Papote Café", des ateliers gestion du stress et du sport à distance, le "Challenge Vie étudiante", une newsletter, une webradio...