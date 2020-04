L'institution lyrique répond ainsi à l'appel lancé par le CHU de Liège.



Aider et s’entraider : c’est ce qui lie depuis plusieurs années le CHU de Liège et l’Opéra royal de Wallonie à Liège au travers d’actions caritatives.

C’est donc tout naturellement à en croire l'ORW que ce dernier va mettre le savoir-faire de ses équipes au service des besoins actuels du CHU.

On parle souvent des masques et autres visières mais plus rarement des blouses de protection qui sont elles aussi vitales pour protéger le personnel.

Et ce dans les salles d’opération, dans les unités de soins intensifs ainsi que ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19.

Sur base d’un prototype validé par les services du CHU, un exemple cousu et un patron ont été réalisés par une couturière professionnelle.

Des pièces découpées avant d'être assemblées



La société Techni-Voile à Alleur va découper les différentes pièces, en matière synthétique, lesquelles devront ensuite être assemblées.

Ces toiles prédécoupées vont arriver la semaine prochaine au CLC de Chênée (le centre de logistique du CHU), emballées par unité.

Dès la réception des matières premières, l’atelier de couture de l’ORW se mobilisera quant à lui pour travailler à la réalisation des blouses.

Pour rappel, le CHU de Liège a lancé il y a peu un appel visant à créer une réserve de couturiers/couturières qui seraient prêtes à réaliser lesdites blouses.

Il y en a quelque 6 000 à coudre dans un premier temps, un nombre qui est destiné à croître tandis que la démarche pourra être destinée à d’autres prestataires de soins.

Les personnes disposant d’une machine à coudre chez elles et qui souhaitent apporter leur aide sont invitées à prendre contact vai l’adresse couture@chuliege.be.