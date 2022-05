On le sait, secourir des animaux fait également partie des missions des pompiers. Ce samedi, peu avant 10 h, les pompiers liégeois ont ainsi été appelés à intervenir à la basilique Saint-Martin (rue du Mont Saint-Martin) où l'un des jeunes faucons pèlerins s'était fait la malle... Le fauconneau s'était échappé du nid. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils l'ont aperçu perché sur un mur d'enceinte.

Les pompiers ont tenté à deux reprises de l'attraper mais sans succès... Finalement, le responsable a pu être contacté par téléphone et celui-ci est venu ouvrir. Un ornithologue a également été appelé à se rendre sur place et il a pu récupérer le jeune faucon en vadrouille pour ensuite le replacer dans son nid.

Début de semaine, on apprenait que trois faucons pèlerins étaient nés au sommet de la tour de la basilique Saint-Martin. Ce rapace avait disparu de nos contrées dans les années 70-80 en raison de la chasse et l'usage de pesticides pour ensuite réapparaître petit à petit dans nos régions et notamment dans les villes. "S'il utilise volontiers des nichoirs mis à disposition, à Saint-Martin c’est bien un site naturel qu’il occupe depuis 7 ans ", soulignait Antoine Dumont, ornithologue et bagueur à l’institut royal des sciences naturelles, qui a découvert les jeunes et procédé au baguage.

Le faucon pèlerin est présenté comme étant l'un des rapaces les plus impressionnants. "Le plus rapide, il fonce sur ses proies à une vitesse de 300 à 400 km/h".

Les petits peuvent être observés grâce à un écran installé à la collégiale. Celle-ci est accessible en matinée (10 h-12 h 30) du mardi au samedi et l'après-midi (14 h-17 h) du mercredi au vendredi. Elle le sera également l'après-midi durant ce week-end. La tour, qui offre une vue à 360 degrés sur la ville, restera fermée aux visiteurs jusqu’au départ des rapaces.