L’Université de Liège (ULiège) organise ce samedi 24 avril, de 9h30 à 14h30, une journée d’information sur les études 100% digitale.

Et ce à destination des élèves de 5e et 6e secondaire (belges et internationaux francophones) ainsi que leurs parents.

Ce rendez-vous "en ligne" ne sera évidemment pas une journée portes ouvertes classique mais néanmoins une occasion de découvrir l’ULiège et ses formations.

Ainsi d'ailleurs que d'échanger sur son projet d’études supérieures avec des professeur·es, des étudiant·es et des membres des services d’aide et d’accompagnement.

Programme & inscription (gratuite) via www.news.uliege.be/jpo21

Plateforme d’informations pour les futur·es étudiant·es (brochures en ligne, programmes des cours, liens utiles, vidéos thématiques…) via www.info-etudes.uliege.be

Au programme: plusieurs dizaines de webinaires avec des enseignant·es des 11 facultés et avec les services d’aide et d’orientation (service social, logement…), des permanences d’infos, du chat et des séances questions/réponses en direct non-stop de 10h à 14h30, sans oublier un campus tour virtuel…Plus d’infos: