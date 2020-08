En cette période de fortes chaleurs, la police locale de Liège tient à rappeler que la baignade est interdite.

Et ce dans tous les cours d'eau présent sur le territoire de la ville (Meuse, Vesdre et Ourthe).

La portion située entre Colonster et Angleur est particulièrement visée.

Et pour cause puisque la commune d'Esneux, située en amont d'Angleur sur l'Ourthe, a communiqué sur une pollution.



Une pollution de l'Ourthe aux cyanobactéries



Laquelle a trait aux cyanobactéries, nocives pour l'homme et l'animal, qui peuvent se développer.

Et ce dans les cours d'eau en cas de temps extrêmement chaud et sec.

Cette pollution prend la forme d'algues et d'une écume de couleur bleu-vert.



En outre, la baignade, interdite pour rappel toute l'année, présente des risques importants.

Et ce en raison des courants sous-marins et du lit des rivières, irrégulier et potentiellement coupant.

La police locale de Liège est déjà et sera présente sur les rives de ces cours d'eau afin de faire respecter la mesure.